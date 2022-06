Mertens, la foto con Zielinski e l'amore social dei tifosi Napoli

L'ultimo match di Nations League giocato a Varsavia tra Polonia e Belgio, con successo finale dei Diavoli Rossi , è stata l'occasione per i tifosi del Napoli di vedere in campo gli azzurri Piotr Zielinski e Dries Mertens . Quella giocata in terra polacca, seppur da avversari, potrebbe essere stata l'ultima gara sul medesimo manto erboso per i due, col belga che è ormai certo dell'addio al Napoli per il mancato rinnovo del contratto. Al 30 giugno, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, sarà svincolato e libero di prendere accordi con un altro club, ma i tifosi non ci stanno e sperano ci possa essere un ripensamento.

Mertens-Zielinski, foto da "fenomeni"

Al termine del match vinto 1-0 dal Belgio grazie alla rete siglata nella prima frazione da Bathuayi, Mertens e Zielinski si sono incontrati nuovamente negli spogliatoi per scambiare qualche parola. Per concludere la serata, dolce per il belga e un po' più amara per il polacco, i due hanno anche scattato una foto che poi è finita sui social. "Con il fenomeno" ha scritto su una stories Instagram Mertens, in campo per 80' nella gara con la sua Nazionale. Poco dopo, anche Zielinski ha pubblicato la stessa immagine sul web, scrivendo: "Idolo, vero fenomeno".

L'affetto social dei tifosi del Napoli

Conclusa l'esperienza con la maglia del Belgio, con tre gare giocate nelle ultime due settimane, per Dries Mertens è ora tempo di staccare la spina e prendersi un po' di tempo da passare con la famiglia. Lo stesso fantasista belga, pubblicando un post su Instagram, ha scritto: "Ultima partita della stagione, è ora di un po' di vacanza". Ma c'è ancora tanta incertezza sul futuro, con il classe 1987 che ha sottolineato di recente di non aver sentito nessuno dal Napoli per il rinnovo. "Pensavo di restare" ha detto, parole che hanno scatenato i tifosi. Sotto al post pubblicato dopo la partita contro la Polonia, infatti, i supporter azzurri hanno fatto sentire tutto il loro affetto a "Ciruzzo", pregandolo di restare e rinnovare col Napoli. "Ti prego, non te ne andare" scrive una tifosa, con un'altra che gli fa eco: "Fallo per noi, sei figlio di Napoli non te ne puoi andare così". Altri utenti, invece, lo invitano a parlare con De Laurentiis: "Vediti con De La e prendete una decisione". "Time to firmare il rinnovo" risponde ironicamente un tifoso, che però rispecchia lo stato d'animo di tutta la tifoseria che non vorrebbe vedere un altro addio di spessore tra le fila azzurre dopo la partenza di Insigne.