Lozano rassicura: "Spalla? Sto bene, mi sto riprendendo"

Hirving Lozano non vede l'ora di tornare in campo dopo l 'operazione subita alla spalla destra . Il fantasista messicano, che a maggio è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla spalla che si portava dietro da febbraio, punta con forza e decisione al prossimo Mondiale, dove con El Tricolor ha intenzione di stupire tutti quanti.

Lozano, il punto sull'infortunio

Intervistato dai messicani di Tudn, l'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha rassicurato tutti sul percorso di recupero dall'infortunio alla spalla, spiegando i suoi prossimi obiettivi: "Sto bene e mi sto riprendendo dall'infortunio alla spalla. La Coppa del Mondo si avvicina e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi perché vogliamo lasciare una buona eredità in vista dei Mondiali in casa nel 2026. Penso che dobbiamo migliorare molte cose come tutte le squadre. Noi stiamo lavorando per migliorare. Abbiamo tempo e speriamo di poter arrivare lì pronti”.

Prima il Qatar, poi testa a Usa-Messico 2026

Infatti la prossima rassegna, tra quattro anni, si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Lozano, consapevole di poterci arrivare da protagonista, spera di esserci: "Vivere la Coppa del mondo in Messico nel 2026 sarà straordinario. Spero di poterlo disputare, sarebbe molto bello per me giocare tra la mia gente. Avrò 30 anni. Spero di essere in forma e di viverla nel miglior modo possibile".