Allan sarà di nuovo papà: Thais aspetta una figlia

Mamma e papà Allan aspettano un altro bambino, una femminuccia. A postare il video è stata Thais Marques , che ha anche allegato un messaggio: “Ecco, i figli sono un'eredità del Signore… Abbiamo ricevuto un altro dono. Come mi sento fortunata di poter avere un altro bambino. Non vedo l'ora di guardare il tuo faccino, figlia mia! Ti aspettiamo tutti qui con tanto amore. Sta arrivando la nostra Micaela ”.

Allan: le voci di un ritorno in Italia

Il centrocampista brasiliano attualmente gioca nell'Everton, ma ci sono voci che lo vorrebbero di nuovo in Italia, alla Lazio di Maurizio Sarri. Con la maglia del Napoli ha giocato dal 2015 al 2020. Il suo primo gol in azzurro il 13 settembre del 2015 contro l'Empoli. Una settimana dopo ancora una rete contro la Lazio. Segnerà anche un terzo gol, il 4 ottobre, a San Siro contro il Milan, superando il suo record personale di segnature con l'Udinese (2 in 116 presenze). La sua carriera sotto il Vesuvio si chiuderà il 5 settembre del 2020 con il passaggio all'Everton per 25 milioni più bonus.

Con il Napoli, in campionato, ha totalizzato 158 presenze e segnato 11 gol. Nel 2019-2020 anche il primo trofeo, la Coppa Italia. Con la Nazionale verdeoro c'è anche una Coppa America nel 2019.