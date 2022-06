Napoli, gli auguri social a Koulibaly: i tifosi lo acclamano per il rinnovo

Il 20 giugno è una data importante per Kalidou Koulibaly, quella del suo compleanno. Il trentunesimo, per l'esattezza. Che il Napoli celebra con un post semplice, con un post semplice sui vari canali social: due foto in maglia azzurra e una da bambino, col messaggio: "Buon Compleanno, Kalidou".