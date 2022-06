Dalma Maradona e la foto tenera con Diego: “Ti amerò per sempre”

Dalma Maradona: “Eri, sei e sarai sempre uno dei grandi amori della mia vita”

Dalma racconta prima come ha ritrovato la foto: “Ho trovato da poco la foto originale (un giorno ho litigato con mio padre e ho detto a mia madre di buttarla all'inferno perché ero arrabbiata, all'epoca ho iniziato a cercarla in giro per casa e non riuscivo a trovarla, ho chiamato Clau e mi ha detto 'Tranquilla, ovviamente non l'ho gettata via, è da qualche parte a casa tua' ed è ricomparsa di recente)”.

Poi, ecco il ricordo più affettuoso che una figlia possa avere di un papà: “Per me questa foto ci descrive molto bene! Ognuno nel suo ruolo! Niente da capire, niente da spiegare a nessuno! Eri, sei e sarai sempre uno dei grandi amori della mia vita e non per niente ma per una vita condivisa! Per avermi regalato momenti che mi tornano sempre in mente e non smetto di sentire la tua mancanza! Il tuo equilibrio come papà sarà sempre positivo! Felice giorno pazzo da legare! Ti amo per sempre”.