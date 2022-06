Napoli, Politano multato per l'intervista non autorizzata

Matteo Politano è stato multato dal Napoli per aver concesso un'intervista non autorizzata nella quale ha alimentato i dubbi sul suo futuro incerto. "Quando tornerò mi incontrerò col mio procuratore e con la società e decideremo cosa fare" aveva detto a Sportitalia in un locale di Formentera, dov'è in vacanza dopo la fine degli impegni con l'Italia di Mancini, confermando la volontà di partire per avere più spazio. La società come da regolamento interno per tutti i tesserati, provvederà alla multa. Politano non aveva avuto l'ok per rilasciare dichiarazioni che avranno anche un peso nel rapporto con la società e in vista dell'estate che lo vedrà protagonista.