Incidenti Spezia-Napoli, revocata la chiusura della Curva A del Maradona

In attesa di conoscere il calendario del prossimo campionato, il Napoli ha già una certezza: la prima partita casalinga della nuova stagione si giocherà con lo stadio Diego Armando Maradona aperto in ogni ordine di posto.

Attraverso un comunicato divulgato sul proprio sito ufficiale, infatti, la società azzurra ha reso noto l’accoglimento del ricorso avverso alla chiusura per un turno della Curva A dello stadio di Fuorigrotta, decisa in primo grado dal Giudice Sportivo il 25 maggio a seguito degli scontri tra le tifoserie verificatisi durante la partita contro lo Spezia, disputata al “Picco” lo scorso 22 maggio e valevole come ultima giornata di campionato.

Napoli, revocata la chiusura della Curva A del Maradona: il comunicato

"La SSC Napoli - si legge - comunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022/23 l’intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico".