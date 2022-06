De Laurentiis indagato, l'avvocato Chiacchio: "Napoli assolto dal diritto sportivo"

L'esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv si è espresso sull'indagine per falso in bilancio aperta nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis e della sua famiglia in merito al trasferimento di Victor Osimhen nel club azzurro. Il legale ha escluso ripercussioni per quanto riguarda l'ambito della giustizia sportiva.

Napoli, l'avvocato Chiacchio: "Il procedimento sportivo non può essere riaperto"

"Innanzitutto precisiamo che, dal punto di vista della giustizia sportiva, il Tribunale Federale e la Corte di Appello non hanno ritenute le società condannabili perché gli elementi probatori non potevano assurgere a ruolo di prova conclamata - ha spiegato Chiacchio -. Anche i dirigenti della Juve sono oggetto di indagine della Procura, tuttavia se non verranno accertati fatti nuovi o nuovi elementi, quel procedimento sportivo non potrà essere riaperto in virtù del principio del ne bis in idem, che naturalmente vige anche nel diritto dello sport".

Avvocato Chiacchio: "Il falso in bilancio? Strada lunga"

"La giustizia ordinaria ha più mezzi di quella sportiva, che magari può acquisire atti attraverso la Covisoc, ma non può procedere a perquisizioni come invece sta facendo la Guardia di Finanza - ha continuato Chiacchio -. Cosa accadrà? Magari saranno sentiti i calciatori inseriti nel trasferimento Osimhen, da questo profilo potrebbero essere acquisiti nuovi elementi ma da qui a parlare di falso in bilancio la strada è lunga, la speranza è l’assenza di violazioni dal punto di vista della giustizia ordinaria, come d’altro canto verificatosi in quella sportiva".