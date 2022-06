Napoli, il 30 luglio amichevole con il Maiorca a Castel di Sangro

Caruso: “Proveremo ad ampliare la capienza dell'impianto a 7 mila spettatori”

Caruso ha rivelato: “Il 30 luglio si giocherà Napoli-Maiorca a Castel di Sangro. Sono in totale quattro le partite amichevoli che la squadra dovrebbe fare sul nostro territorio. Sulle date non abbiamo certezze. Prima della gara contro gli spagnoli, dovrebbero giocarsi almeno altre due amichevoli”.

Ci sarà naturalmente grande affluenza di tifosi per il ritiro della squadra guidata da Luciano Spalletti: “Eccetto il giorno di riposo, avremo sempre facile accesso per seguire gli allenamenti. Lo stadio sarà a pieno carico con 5 mila spettatori, ma stiamo vedendo di allargare la capienza a 7 mila persone”. Si prevede entusiasmo a mille per Osimhen e compagni, così come accadrà anche a Dimaro dove, come da tradizione, il Napoli svolgerà la prima parte della preparazione pre-campionato.