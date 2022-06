Compleanno Gökhan Inler, la 'famiglia' Napoli non ti dimentica

Per i suoi 38 anni, Gökhan Inler ha ricevuto degli auguri speciali, provenienti dalla piazza che forse più di tutte lo ha segnato come calciatore e persona: Napoli. Mes que un Club, direbbero in Catalogna... Inler sceglie invece il termine famiglia, più intimo e sentito, per ringraziare la sua ex squadra per il tributo dedicatogli sui social nel giorno del suo compleanno. Al rituale "Buon compleanno, Gokhan!", arriva la risposta: "Grazie mille Famiglia, per sempre".