Napoli, Lo Monaco: "Spero in un'intesa con Koulibaly. Deleterio perderlo"

NAPOLI - Pietro Lo Monaco ex amministratore delegato del Catania , è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “ Perdere Koulibaly sarebbe deleterio per il Napoli, anche decisivo sotto l’aspetto della negatività, fatico a vedere un Napoli competitivo senza di lui . Spero si trovi un’intesa, d’altra parte anche lui ha mostrato il suo amore per squadra e città, secondo me ci sono le basi per continuare. Per Mertens, invece, la vedo più difficile anche se nulla è scontato ancora".

Lo Monaco: "Deulofeu buon giocatore, ma il Napoli punterà su Kvaratskheila"

"Deulofeu? Buon giocatore, per carità, che può fare anche il trequartista, predilige però partire da sinistra, ma in quel ruolo il Napoli punterà molto su Kvaratskhelia. Allora, se punti su Deulofeu per sotituire Politano, a mio avviso si può fare di meglio, Giuntoli ha le qualità per farlo. Lo scorso anno facevo dei nomi: Lindstrøm, giovane danese, e l’argentino Castro. Ebbene, il primo è già dell‘Eintracht da un anno; il secondo… sta per approdare adesso! Evidentemente lo scouting tedesco sa il fatto suo. Il Napoli? In Lega ho sempre avuto un buon rapporto con De Laurentiis, anni fa gli ho venduto Mascara, per errore mi chiese Ledesma anche se in realtà lui voleva quello della Lazio… Non c’è mai stata occasione di parlare d’altro, forse sono troppo ingombrante”.