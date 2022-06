Koulibaly, relax in vacanza con la famiglia aspettando la nuova stagione

Il futuro può attendere per Kalidou Koulibaly . Il centrale senegalese del Napoli , il cui futuro sta tenendo banco nelle prime battute del mercato estivo 2022, si sta godendo le vacanze insieme alla propria famiglia, come si evince dagli scatti postati sui propri canali social.

Quindici giorni dopo l’ultimo tweet, seguito alla vittoria per 3-1 sul Benin nella partita di qualificazione alla Coppa d’Africa 2023, KK ha pubblicato tenere foto che lo vedono insieme ai tre figli, per mano e intenti al puro relax vacanziero. Inequivocabili circa il momento di stacco dal calcio anche gli hashtag che hanno accompagnato le foto, #family, #love, #holidays, #happiness e l’immancabile firma social, #KK.

Kalidou Koulibaly e la fascia da capitano ereditata da Insigne

Sotto contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2023, Koulibaly dovrebbe ereditare la fascia da capitano da Lorenzo Insigne e avviarsi a cominciare nelle prossime settimane la nona stagione consecutiva con la maglia azzurra, che tuttavia inizierà con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni proprio perché il difensore è stato impegnato con la propria nazionale, che ha chiuso in bellezza una stagione memorabile condita dal primo trionfo in Coppa d’Africa e con la qualificazione al Mondiale in Qatar.