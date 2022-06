Napoli, Capuano: "Mertens? Non si può perdere un top player come lui"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto l'allenatore Eziolino Capuano. Ecco il suo pensiero su Dries Mertens: “L’ho ribadito anche ieri ad un’altra emittente. Ha scritto la storia recente del club. 9 anni consecutivi con una media gol altissima quando Sarri gli ha cambiato ruolo. Adesso io quello che ho detto lo ribadisco anche oggi: se due innamorati si vogliono trovano una via d’intesa. Io penso che una via di mezzo si possa trovare se l’intenzione è quella di proseguire insieme. Mertens potrebbe concludere la carriera a Napoli. Io mi rifaccio sempre all’ultima intervista del presidente, quando disse che il Napoli voleva riportare tanta gente allo stadio e puntare a vincere lo scudetto. I top player, però non li puoi mettere in discussione, hai già perso Insigne. Quindi ritengo che la parte tecnica del Napoli ha sempre portato giocatori importanti. Io, però, non sono per lo smantellamento, ma per la continuità. L’allenatore per enfatizzare un successo ed eventualmente sminuire un insuccesso deve dire determinate cose".