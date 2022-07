Piraino: "Dybala al Napoli? Non avrebbe problemi ad ambientarsi"

NAPOLI - Giuseppe Piraino, ex membro dell'entourage di Paulo Dybala, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live per commentare ultime sul mercato del Napoli di Luciano Spalletti. Ecco cosa ha detto: "Il Napoli si sta muovendo molto bene. La piazza vorrebbe un colpo ad effetto, ma in questi anni la strategia della società si è rivelata quella giusta. Kvaratskhelia? In passato avevo avuto il mandato dal suo agente per portarlo in altre squadre come Milan e Roma. Non si è concretizzato perchè c'erano delle trattative di base. Questo è un giocatore davvero fortissimo, il Napoli ha fatto una grande operazione".