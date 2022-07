Calciomercato Napoli: Milenkovic prima scelta se parte Koulibaly

NAPOLI - L'aria intorno a Koulibaly è quella che è, intrisa di incertezza, e la logica conseguenza è coniugare il verbo prevenire. Che è sempre meglio che curare. Tradotto in termini di mercato, beh, è tutto molto semplice: il Napoli ha cominciato a guardarsi seriamente intorno onde evitare di farsi cogliere impreparato dall'eventuale partenza del capitano. Una prospettiva che fa tremare i polsi al popolo azzurro e che di certo agiterà i pensieri di Spalletti, a maggior ragione alla vigilia del ritiro di Dimaro, ma anche una possibilità concreta. Inutile girarci intorno. Pragmatismo, serve questo; e in attesa di chiudere l'acquisto del norvegese Leo Østigard con il Brighton, l'uomo che in rosa prenderà il posto lasciato libero da Tuanzebe, il ds Giuntoli ha iniziato a valutare anche il secondo colpo. Un ipotetico post-KK: è in questo senso che bisogna inquadrare il sondaggio per Nikola Milenkovic, difensore centrale serbo della Fiorentina. Guarda caso gestito da Ramadani: in un solo concetto, il medesimo manager di Kalidou. Il signor Fali toglierebbe e il signor Fali metterebbe. E' una soluzione, una pista mica facile considerando che anche la Juve e l'Inter sono sul giocatore, ma comunque una storia concreta. E ancora: Kim Min-jae, gigante coreano del Fenerbahçe; Marcos Senesi, argentino del Feyenoord; e Piero Hincapié, ecuadoriano del Leverkusen.

E allora, tutto sulla difesa. Ma anche tutto ipotetico, al momento: il mondo azzurro gira intorno a Koulibaly, come negarlo, e sebbene Spalletti insista affinché il perno non salti e i meccanismi continuino a girare così come sono, è chiaro come il sole che il problema esiste e che soprattutto potrebbe esplodere da un momento all'altro. Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello andato in scena con Fali Ramadani, il manager di Kalidou, che in scuderia vanta anche Milenkovic. Un colosso di 24 anni e 195 centimetri che conosce il campionato italiano sin al 2017; sin da quando è arrivato alla Fiorentina. Curiosità delle curiosità, anche Niko il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 proprio come KK: la valutazione, insomma, non è proibitiva e si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Lui, però, piace anche all'Inter e alla Juve: l'intreccio, insomma, è notevole proprio come quello del collega di scuderia.

La pista italiana sarebbe quella prediletta, per tante ragioni, ma Giuntoli guarda parallelamente all'estero pescando tra vecchi pallini trattati negli anni o pochi mesi fa: tipo Kim Min-jae, venticinquenne coreano del Fenerbahçe inquadrato nei radar già a gennaio (insieme con il compagno ungherese Szalai). E ancora: dal passato recente riemergono i volti di Hincapié, ventenne ecuadoriano che il Leverkusen vorrebbe trattenere ancora per un po'; e di Senesi, venticinquenne argentino del Feyenoord con il passaporto italiano e il contratto in scadenza nel 2023.