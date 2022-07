Koulibaly, la mossa del Napoli: quando ci sarà l’incontro con De Laurentiis

DIMARO FOLGARIDA - Il K2 sulle Dolomiti non è soltanto un gioco di parole, bensì è un appuntamento: il Napoli aspetta Kalidou Koulibaly a Dimaro, in ritiro, tra lunedì e martedì. Come tutti gli altri nazionali e guarda caso proprio quando è atteso anche De Laurentiis. Che coincidenza. Una fatalità da sfruttare, da capitalizzare magari con una bella chiacchierata tra presidente e capitano all’hotel Rosatti, lo storico quartier generale della squadra. Quasi due vecchi amici, sì, e senza neanche dare all’incontro l’accezione ufficiale, formale e se vogliamo anche un po’ pesante di faccia a faccia. Di riunione di mercato. Certo il tema è quello che è, proprio come i contorni di una situazione che negli ultimi giorni ha preso una piega delicatissima: DeLa ha offerto un rinnovo faraonico da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. E non per la corte della Juve: di andare a Torino non ha intenzione e del resto il Napoli non intende neanche trattare. Neanche ascoltare. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’offerta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ultima stagione azzurra a scadenza. Quanti argomenti, che lunga chiacchierata li aspetta. A voi.