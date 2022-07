Baiano: "Dybala al Napoli? Sarà difficile accontentarlo"

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Ciccio Baiano, ex calciatore, attualmente allenatore. Le sue parole:

“Spalletti orientato a mettere da parte il 4-2-3-1? Io non credo. Comunque non si va tanto lontano dal 4-2-3-1, passando al 4-3-3. È questo il marchio di fabbrica di questo Napoli. Poi dipende dalla posizione di Zielinski: se gioca 10 metri più avanti è 4-2-3-1 se gioca 10 metri più dietro è 4-3-3. Mancano ancora due pezzi da 90, anzi da 120, Koulibaly e Osimhen. Spalletti fa bene ad essere preoccupato per una possibile partenza di Koulibaly, giocatori come lui sono problematici da rimpiazzare e costano più degli attaccanti. Si sta provando a giocare più andando sul fondo per sfruttare Osimhen. Prima il Napoli non andava sul fondo per crossare giocando col piede invertito. Se sta provando questo vedremo più cross in mezzo e non passare solo con palle a terra e con penetrazione centrale. Petagna? Lo terrei come terzo attaccante, è un giocatore che ha giocato poco, però il suo lo ha fatto e si è sempre fatto trovare pronto. Per un giocatore di quella stazza non è semplicissimo farsi trovare pronto. Ha una fisicità che ha bisogno di tempo, è come se lui fosse un diesel e Mertens un motore a benzina. Se non dovesse rimanere Mertens il Napoli dovrebbe tenere Petagna, poi penso che sono un po’ di anni che è a Napoli e credo sia arrivato il momento di giocare. Dybala? Se io non accontento Koulibaly che è una colonna portante di questo Napoli, potrò mai accontentare Dybala?”.