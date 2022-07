Schwoch: "Ma quale scudetto, il Napoli si è indebolito"

NAPOLI - "Il Napoli ad oggi si è notevolmente indebolito, perdere Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly tutti insieme è difficile da digerire, sia affettivamente che tecnicamente". Così ha parlato l'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, a Vikonos Web Radio/tv. Il tema principale di queste ore è la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea , dopo le partenze di Ospina, Mertens e Insigne . Queste le parole di Schwoch sul difensore senegalese: " Koulibaly è uno dei tre più forti centrali al mondo , era in scadenza ma si poteva fare di tutto per non farlo andare. La vile moneta , poi: la vile moneta interessa anche a De Laurentiis, ognuno tira acqua al suo mulino, sia in entrata che in uscita. Ognuno fa i propri interessi, non c’è da dire nulla sulle ambizioni di Koulibaly , giocatore top che per tenerlo merita uno stipendio da top club, altrimenti va via perché al Chelsea giocherà per vincere il campionato e la Champions . Il Napoli ha sempre fatto questo, prende giocatori buoni che diventano top. E che poi, inevitabilmente, saluta".

"Dybala tra Inter e Napoli sceglierà i nerazzurri"

Il nome di Paulo Dybala circola notevolmente negli ambienti di mercato. La Joya argentina è alla ricerca di sistemazione, con l'Inter che sembra ancora in pole, seguita da Napoli e Roma. A tal proposito ecco le considerazioni di Schwoch: "Dybala giocatore top, ma se deve scegliere tra Napoli e Inter va a Milano perché magari ha più possibilità di vincere. Comunque, se sta bene sposta gli equilibri, ma non da solo. Nel calcio un solo calciatore l’ha fatto, e a Napoli se lo sono goduti per sette anni… Kim? Per carità, sarà il centrale più forte del mondo, però se me lo fai vedere in foto non lo riconosco nemmeno". Agli occhi dell'ex calciatore gli obiettivi in casa Napoli sembrano cambiati: "Detto questo, il Napoli mi dà tante perplessità, ha perso giocatori importanti tutti insieme. Ad oggi il Napoli si è indebolito, altro che scudetto! Sto più con Spalletti: quest’anno bisognerà lottare per entrare in Champions”.