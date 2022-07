Zerbin, parla l'agente: "Non teme Kvaratskhelia e sogna la Champions"

Una stagione da protagonista in Serie B, nonostante la qualificazione ai playoff sia sfuggita in extremis con il suo Frosinone, poi il debutto in nazionale, senza aver ancora giocato una sola partita in Serie A, e il ritiro con il Napoli .

Alessio Zerbin ha ormai fatto l’abitudine alle emozioni forti e a Dimaro, dove si è unito ai compagni con qualche giorno di ritardo avendo partecipato alle gare dell’Italia in Nations League a giugno, l’esterno offensivo piemontese sta cercando di stupire Luciano Spalletti per ritagliarsi un proprio spazio nel Napoli che verrà.

Zerbin, l'ottimismo dell'agente

Del resto per uno che, alla partita d’esordio in B, ha segnato a un certo Gigi Buffon nulla è precluso, come afferma l’agente di Zerbin, Furio Valcareggi che, intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle ambizioni del proprio assistito, che non teme la concorrenza di Kvicha Kvaratskhelia: "Alessio è molto considerato, dai messaggi che mi manda. È felicissimo, è consapevole dei suoi mezzi. Ha una sana presunzione, educata, crede di potercela fare a ritagliarsi uno spazio. Se Zerbin comincia bene se la gioca alla grande, a prescindere da Kvaratskhelia che mi auguro sia forte".

"Zerbin vuole prolungare il contratto con il Napoli"

Zerbin aveva già assaggiato l’aria della prima squadra tra il gennaio 2017, quando il Napoli lo acquistò dal Gozzano, e il 2018, ma solo in qualche frangente come aggregato dalla Primavera. Le sensazioni dei primi giorni di ritiro sono ottime: "La volontà nostra è di allungare il contratto e rimanere in azzurro - ha anticipato Valcareggi - Per qualsiasi calciatore è un sogno giocare nel Napoli che gioca la Champions e che parte tra le candidate allo scudetto".