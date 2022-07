Napoli, Ostigard ha svolto le visite mediche: da domenica a Dimaro

Leo Skiri Ostigard sta per diventare un giocatore del Napoli. Il difensore norvegese ha già svolto le visite mediche per il club azzurro, e a breve firmerà il contratto con la società partenopea. Manca solo l'annuncio ufficiale.

L'affare è fatto: il centrale del Brighton , nella scorsa stagione in prestito al Genoa , è già volato in Italia dove ha svolto i test medici di rito a Roma: domenica è atteso a Dimaro dove incontrerà i suoi nuovi compagni e si metterà agli ordini del tecnico Luciano Spalletti . Ostigard è il primo rinforzo per la difesa azzurra dopo l'addio di Kalidou Koulibaly , passato al Chelsea .

Ostigard al Napoli: la carriera

Classe 1999, cresciuto nel Molde, Ostigard ha debuttato tra i professionisti nel 2018, in una partita del campionato norvegese. Nello stesso anno è stato prelevato dal Brighton, che lo ha girato in prestito nelle successive stagioni al St.Pauli, al Coventry City, allo Stoke City e al Genoa, dove ha convinto per le sue prestazioni nei primi mesi del 2022. Quattordici le partite disputate in A con la maglia del Grifone. Ostigard vanta cinque presenze nella Nazionale maggiore norvegese.