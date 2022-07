Napoli, Spalletti: "Mercato? Mi fido della società. Kvaratskhelia ha qualità"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato positivamente la prestazione degli azzurri nell' amichevole contro il Perugia, vinta per 4-1. Il test contro gli umbri è stato l'ultimo in Trentino prima della seconda parte di ritiro a Castel di Sangro.

Spalletti: "Mercato? Mi fido della società"

"Certamente stiamo pensando a qualche integrazione della rosa - ha continuato Spalletti -, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatti all'ultimo momento visto il periodo lungo in cui incidono le trattative. Io mi fido assolutamente della Società per le operazioni che andremo a fare. È chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in campo".

Spalletti: "Osimhen deve crescere, contenti se Politano resta"

"Osimhen? Victor deve trovare la migliore condizione, ma sappiamo bene quale è il suo grande potenziale e andremo a lavorare sulle sue qualità non ancora espresse". Sulla situazione di Politano si è espresso così: "Io non so perchè vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Io se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti".