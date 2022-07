Napoli, ufficializzato il programma delle amichevoli a Castel di Sangro

Mentre la squadra si gode tre giornate di riposo dopo gli 11 giorni di ritiro a Dimaro, con l’eccezione di Leo Ostigard , che si allenerà da solo a Castelvolturno per mettersi in pari con i compagni a livello atletico avendo saltato quasi tutta la prima parte della preparazione, il Napoli ha reso noto i dettagli del secondo ritiro che attende i giocatori di Luciano Spalletti .

Dal 23 luglio al 6 agosto Di Lorenzo e compagni si alleneranno a Castel di Sangro, per 15 giorni che lo staff atletico azzurro strutturerà in modo inevitabilmente diverso rispetto a quanto accaduto a Dimaro, dal momento che i primi impegni ufficiali sono sempre più vicini: il debutto in campionato del Napoli avverrà infatti lunedì 15 agosto alle 18.30 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Gabriel Cioffi.

Napoli, a Castel di Sangro anche Montella

Non a caso a Castel di Sangro Spalletti ha chiesto ed ottenuto di far mettere minuti nelle gambe ai propri giocatori, con ben quattro amichevoli messe in calendario. Come si apprende dal sito ufficiale del Napoli la squadra scenderà in campo allo stadio Teofilo Patini per affrontare. Questo il programma degli eventi, che partirà dalla sfida contro l'Adana Demirspor di Mario Balotelli, allenato da Vincenzo Montella: nercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Adana Demirspor Kulübü, domenica 31 Luglio alle ore 20.30 Napoli-Real Club Deportivo Mallorca; mercoledì 3 agosto alle ore 18.30 Napoli-Girona Futbol Club; sabato 6 agosto alle ore 19.00 Napoli-RCD Espanyol.

Napoli, le modalità d'acquisto dei biglietti per le amichevoli di Castel di Sangro

Comunicate anche le modalità di acquisto dei tagliandi che per ogni singolo evento avrà mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 15.00. Questi i prezzi: Tribune 40,00 euro, distinti 30,00 euro, curve 30,00 euro. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente online sul sito di Ticketone. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo quattro tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (PDF), che potrà esibire agli ingressi dello stadio. La società informa infine che non sarà consentito il cambio utilizzatore.