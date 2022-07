Napoli al lavoro: personalizzato per Ounas, lieve lombalgia per Zanoli

Puntuale, questa mattina, il Napoli è sceso in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'allenamento, agli ordini di Luciano Spalletti . La squadra ha fatto la prima fase di attivazione muscolare in palestra, poi ha giocato una partita a campo ridotto con cinque porticine. Successivamente, esercitazione tattica difensiva e offensiva a gruppi. Prima difensori e registi, poi interni di centrocampo e attaccanti.

Napoli in allenamento: Fabian, quasi tutta la seduta in gruppo

Alcuni giocatori hanno svolto lavoro personalizzato a causa di piccoli problemi: Ounas l'ha fatto in campo, mentre Zedadka è rimasto in gruppo per tutta la durata della seduta. Lieve lombalgia per Zanoli che, per precauzione, ha preferito fare lavoro in palestra. Buone notizie arrivano da Fabian Ruiz: per lui quasi tutto l'allenamento in gruppo, solo una parte di personalizzato.