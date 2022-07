Anguissa spegne la lite con Osimhen: “Siamo una famiglia”

Non è successo nulla. Anguissa spegne la lite con Victor Osimhen, che ha portato poi Luciano Spalletti ad allontanare quest'ultimo dall'allenamento pomeridiano di Castel di Sangro. Screzi che possono starci, frutto della tensione, a caldo. Perché anche in allenamento, se si affronta agonisticamente come se fosse una partita, possono esserci degli scontri.