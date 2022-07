Spalletti premia il Napoli: lunedì pomeriggio di riposo a Castel di Sangro

Terzo giorno di allenamenti per il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, dove i giocatori di Luciano Spalletti rifiniranno la preparazione fino al 6 agosto in vista dell’inizio del campionato.

La giornata di lunedì ha peraltro avuto un finale a sorpresa, se è vero che il tecnico toscano ha deciso di lasciare il pomeriggio libero alla squadra. Dopo la sessione mattutina, infatti, Di Lorenzo e compagni sarebbero dovuti tornare in campo dopo pranzo per una seduta a porte chiuse, tuttavia, come si legge sul sito ufficiale del Napoli , Spalletti ha cambiato programma, concedendo al gruppo una mezza giornata di riposo a sorpresa, che sarà stata sicuramente gradita dai giocatori, reduci dal primo allenamento in terra d’Abruzzo nella giornata di sabato e dalla doppia sessione di domenica.

Spalletti cambia il Napoli: si punta su possesso e verticalizzazioni

In mattinata, dopo il riscaldamento, l’allenamento, al quale ha assistito anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è stato suddiviso in una parte tattica, incentrata sul possesso palla finalizzato alla verticalizzazione, aspetto che potrebbe rappresentare uno dei leit motiv della stagione azzurra alle porte, e poi in una atletica, particolarmente intensa e faticosa per i giocatori, complice anche il gran caldo. Tra i più affaticati a fine seduta Victor Osimhen, che si è accasciato stremato sull’erba del “Patini”, salvo poi rialzarsi pochi minuti dopo essere stato raggiunto dallo staff medico del Napoli. Nessun problema per il nigeriano, che a fine allenamento ha pubblicato un post su Instagram mostrando di avere già archiviato lo screzio avuto domenica con Luciano Spalletti durante la partitella.

Napoli, mercoledì 27 luglio il primo test a Castel di Sangro contro Balotelli

A questo punto è probabile che la prossima giornata con doppia seduta di allenamento per il Napoli sia direttamente quella di venerdì 29, dato che tanto per martedì, vigilia dell’amichevole contro l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli, che per le stesse giornate di mercoledì e giovedì il programma prevede una sola sessione di allenamento, al mattino martedì e mercoledì e al pomeriggio giovedì.