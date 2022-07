Diretta Napoli-Adana ore 20:30: dove vederla in tv e streaming

CASTEL DI SANGRO - Oggi l’ esordio in amichevole a Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti nella prima delle quattro sfide internazionali che arricchiranno la seconda parte di ritiro. Gli avversari di giornata saranno i turchi dell’Adana Demirspor, la squadra allenata dall’italiano Montella e dove giocano, tra gli altri, l’ex azzurro Inler e Mario Balotelli, uno che la maglia del Napoli ha sempre sperato (invano) di indossarla.

Dove vederla in tv e streaming

La partita si giocherà allo stadio Patini di Castel di Sangro e sarà trasmessa in diretta tv in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli - con pre-partita che comincerà alle 19.45 - e sulla piattaforma satellitare Sky al canale 251.