Napoli, ecco le nuove maglie: l'anticipazione sui canali social

L’attesa dei tifosi del Napoli è finita. In tutti i sensi. Prima l’arrivo nel ritiro di Castel di Sangro di Kim Min-Jae, erede designato di Kalidou Koulibaly, poi a distanza di meno di 24 ore la presentazione della prima maglia per la stagione 2022-’23 ormai alle porte.

Come anticipato da Aurelio De Larurentiis nel corso dell’intervista a Radio Kiss Kiss nella quale il presidente azzurro ha ufficializzato l’addio di Dries Mertens , le maglie per la nuova stagione saranno presentate poco prima dell’amichevole di mercoledì sera contro l’Adana Demirspor. Intanto, già in mattinata, è arrivata una succosa presentazione attraverso un video diffuso sui canali social del Napoli.

Napoli, Meret e Osimhen tra i "modelli" per la nuova maglia

Nei 37 secondi del video è quindi stato possibile vedere le prime immagini della maglia azzurra, griffata EA7 per il secondo anno consecutivo, oltre che della seconda maglia e di quella dei portieri. Per la prima è stato scelto un azzurro intenso, con una striscia più scura all’altezza delle spalle e del colletto e con il logo stilizzato in miniatura che ricorre lungo tutta la parte anteriore della maglia. La seconda maglia è bianca, con maniche azzurre, intenso sulle spalle e in dissolvenza nella parte finale, mentre i portieri indosseranno una maglia fucsia. I modelli scelti per l’occasione sono stati Alex Meret, il nuovo capitano Giovanni Di Lorenzo, due dei volti nuovi portati dal mercato estivo, Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, ma anche Victor Osimhen. La maglia è già in vendita presso gli store ufficiali del Napoli, fisici e online, e sul Brand Store Amazon.