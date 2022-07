Formisano: "Sconti sulla maglia per gli abbonati. La collezione per Maradona verrà ripetuta"

Formisano: "La terza maglia? Ne avremo tante altre"

La prima maglia, azzurra con striscia blu scuro lungo le spalle, debutterà proprio contro l’Adana, ma la curiosità dei tifosi è già rivolta alla terza maglia, dopo che nella scorsa annata il Napoli sfoggiò una vasta gamma di divise alternative, anche in corrispondenza di eventi e date particolari. L’esperimento verrà ripetuto, come anticipato da Alesssandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, che nell’intervista a 'Kiss Kiss Napoli' ha comunicato anche che sarà ripetuta anche la collezione di maglie per ricordare Diego Maradona vista lo scorso anno: "Abbiamo svelato solo le prime due, azzurre e bianche. Non ci sarà solo la terza, arriveremo a molte altre maglie che celebreranno il Natale, Halloween e tanti momenti della vita delle persone. Se il calcio è una fede incrollabile, allora è giusto che la squadra ti accompagni in tanti momenti della vita e dell'anno. C'è anche una collezione per celebrare Diego". A proposito di Maradona, Formisano ha anche anticipato che durante la stagione la squadra si allenerà in più di un’occasione proprio nell’impianto di Fuorigrotta: "Succederà e saranno allenamenti gratuiti per gli abbonati. Aggiungiamo anche chi è abbonato potrà acquistare la nuova maglia col 20% di sconto".