Olivera: "Napoli, mi manda Cavani. La 17 di Hamsik una grande responsabilità"

Olivera: "Napoli club di fama internazionale. Mi manda Cavani"

"Sono in un club di fama internazionale e sono molto emozionato - spiega Olivera -. In nazionale ho chiesto un parere a Edinson Cavani, che mi ha parlato molto bene della squadra e della città, mi ha detto di aver fatto la scelta più giusto. Lo stesso mi è stato riferito da Walter Gargano e Mariano Bogliacino. Essere in una squadra in cui hanno giocato molti uruguaiani poi, per me è motivo di ulteriore orgoglio. La maglia 17? Sì, so che è stata indossata per tanti anni da Marek Hamsik, che qui ha fatto la storia. So di avere una grande responsabilità, in questo senso. Farò di tutto per onorare questo numero".