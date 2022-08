Napoli, otto gol al Castel di Sangro: brillano Ounas e Zerbin

Nel giorno del suo 96° compleanno il Napoli si regala un buon bagno di folla al Patini di Castel di Sangro per l’allenamento congiunto a porte aperte con la formazione locale, iscritta al campionato di Eccellenza molisana.

Napoli, otto gol al Castel di Sangro nell'allenamento congiunto All’indomani dell’amichevole pareggiata 1-1 contro il Maiorca, la squadra di Spalletti avrebbe dovuto sostenere un allenamento a porte chiuse, invece il cambio di programma ha permesso ai tifosi azzurri di assistere alla sgambata della squadra, scesa però in campo con una formazione largamente rimaneggiata. In avvio della mini-partita da 60 minuti, terminata con il punteggio di 8-0, Spalletti ha infatti mandato in campo questo 11, schierato con il canonico 4-3-3: Contini; Zanoli, Costanzo, Juan Jesus, Olivera, Gaetano, Elmas, Zedadka, Ounas, Zerbin, Ambrosino.

Il Napoli gioca in 10 il secondo tempo contro il Castel di Sangro Due i gol realizzati nel primo tempo, con Olivera ad aprire le marcature al 17’ dopo una bella triangolazione in area con Zerbin e Ounas a raddoppiare su rigore allo scadere. Le altre reti sono state messe a segno nei primi 15’ del secondo mini-tempo, che il Napoli ha giocato con 11 giocatori: oltre a Contini, rilevato da Marfella, non è infatti rientrato in campo Ambrosino, che non è stato sostituito.