De Laurentiis: "I fondi mi assillano per vendere il Napoli, ma sono un tifoso e non cedo"

"In passato gli americani mi hanno offerto 900 milioni per il Napoli, 2 miliardi insieme all'intero patrimonio di Filmauro. Ma non cedo, sono un tifoso e voglio ancora divertirmi". Parola di Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Wall Street Italia per parlare dei problemi dell'Italia del calcio italiano e internazionale.

Napoli, De Laurentiis: "Sono inseguito dai fondi, ma non vendo. Voglio ancora divertirmi" Tenendo la bussola sulle questioni pallonare, il presidente del club partenopeo ha argomentato: "Sono continuamente inseguito dai fondi, com'è accaduto a tante altre società. Io, però, non voglio ancora andare in pensione: voglio ancora divertirmi ed essere il dodicesimo uomo in campo. Non vendo perché sono un tifoso. Non ho mai giocato a Napoli, ma cerco di fare del mio meglio nel ruolo di presidente, prendendo scelte oneste e lungimiranti. Il direttore sportivo fa il mestiere che gli compete e l'allenatore il suo: tutto per il bene del Napoli".