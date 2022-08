Napoli, seduta a porte chiuse aspettando il Girona: Ounas lavora a parte

Come riporta il sito ufficiale del club, il gruppo ha lavorato sul campo C dove dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnico tattica e combinazioni con conclusione in porta. Karim Zedadka , Giuseppe Ambrosino e Adam Ounas , quest’ultimo tra i protagonisti dell’allenamento congiunto di lunedì contro il Castel di Sangro, hanno svolto personalizzato in palestra.

Napoli, sabato 6 si chiude il ritiro a Castel di Sangro

L’amichevole contro il Girona, neopromosso in Liga dopo aver vinto gli ultimi playoff di Segunda Division, si disputerà alle 18.30 allo stadio Patini e sarà la terza delle quattro messe in calendario durante la fase di preparazione in Abruzzo, dopo quelle pareggiate per 2-2 contro l’Adana Demirspor e per 1-1 contro il Maiorca. L’ultimo test si disputerà sabato 6 agosto contro l’Espanyol e segnerà la fine della preparazione estiva del Napoli, che da lunedì inizierà la settimana-tipo in vista dell’esordio in campionato, previsto per le 18.30 di Ferragosto in casa del Verona.