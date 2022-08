Napoli, Spalletti: "Ottimo Meret, ma insieme a lui ci sarà un altro portiere"

Napoli, Spalletti: "Partiti forte, poi ci siamo fatti un po' sorprendere nel pressing alto"

La partita è stata caratterizzata dall'autorete di David Lopez (ex Napoli) nel primo tempo, dal momentaneo pareggio andaluso di Castellanos e dagli acuti ravvicinati, al 77' e all'80' (su rigore) di Petagna e Kvaratskhelia: "Siamo partiti forte e, di questo, sono molto contento. Pressando alto, però, talvolta ci siamo allungati ed esposti ai contropiede: è qui che bisogna migliorare, nel prendere la decisione più giusta a seconda delle circostanze. Non mi piace prendere gol, avere una difesa solida garantisce sicurezza e solidità: detto questo, se nelle precedenti partite l'abbiamo subita un po' ingenuamente, questa volta la loro rete è stata di qualità. In generale, ci manca ancora un po' di fiato e, per il 15 agosto, saremo pronti".