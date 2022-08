Napoli, Mertens sarà cittadino onorario: l'annuncio del sindaco

La notizia è stata data dallos tesso Manfredi a margine del consiglio comunale : ''Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini - ha dichiarato Manfredi - Tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo''.

L'epopea di Dries Mertens al Napoli

Approdato al Napoli nel 2013 dal Psv Eindhoven, Mertens si è imposto negli anni come una pedina insostituibile delle varie gestioni tecniche alternatesi al Napoli, fino alla svolta durante l’era Sarri con la trasformazione in centravanti che gli ha permesso di scalare la classifica marcatori all time della storia azzurra fino al primo posto con 148 reti in 397 partite ufficiali.