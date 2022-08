Furia De Laurentiis in panchina: entra in campo a protestare con l'arbitro

Fuori programma con Aurelio De Laurentiis protagonista all'intervallo del match amichevole tra Napoli ed Espanyol , al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Tutto nasce nei minuti di recupero del primo tempo, dopo un doppio cartellino giallo in pochi secondi per la formazione catalana a seguito di due entrate durissime su Lobotka (di Vinicius ) e Lozano (di Cabrera ).

Napoli, De Laurentis in campo a protestare con l'arbitro per le entratacce dell'Espanyol

Gli animi si sono quindi accesi e il presidente degli azzurri, in panchina al fianco di Luciano Spalletti per assistere da vicino alla partita, ha iniziato a protestare furioso con il quarto uomo. Dopodiché, al duplice fischio, si è diretto (per fare lo stesso) dall'arbitro della partita, il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano.