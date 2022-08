Insigne tifa Napoli: "Spero vinca lo scudetto"

"Di Napoli mi manca tutto. Spero che i miei ex compagni vincano lo scudetto". Lorenzo Insigne, dopo il primo gol segnato con la maglia del Toronto nella Mls, parla della sua nuova avventura e del campionato italiano , che inizierà nel prossimo week-end. "Non vedo l'ora - ha dichiarato ai microfoni di RadioUno - sono un tifosissimo del Napoli ed ho già organizzato tutto per vedere le partite. Come ho augurato ai miei ex compagni, che sento ogni tanto tramite messaggi e chiamate, spero che vincano il campionato". Sugli azzurri: "Dispiace tanto che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam siamo andati via insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli. Come vedo la Serie A da lontano? Sinceramente, vedendo il mercato di tutte le squadre, credo sarà un grandissimo campionato. Non vedo l'ora che inizi", ha spiegato l'attaccante.