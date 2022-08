La favola senza lieto fine di Meret al Napoli: già scivolato dietro Sirigu

NAPOLI - E vissero infelici e scontenti: perché nelle favole, a volte, il doloroso inizio esclude subito, e senza indugi, il lieto fine. Quando Alex Meret compare nel Napoli , a Dimaro-Folgarida, il 10 luglio del 2018, c’è tutta una storia che sembra pronta per essere iscritta: e invece, tra le pieghe di quelle pagine, nel mistero buffo dell’ignoto, il destino ha deciso di intrufolarsi rovinosamente. Venticinque milioni di euro per sistemarsi tra le braccia di un predestinato , il bambino-prodigio che faceva «innamorare con il suo stile» Buffon, un talento visibile a occhio nudo, il figlio ideale per qualsiasi mamma e il genero perfetto per ogni suocera: ma l’11 luglio, quando si sta appena cominciando a sfogliare quel romanzo, Meret va a frantumarsi il terzo medio dell’ulna sinistra e s’infila, suo malgrado, in quel tunnel che ne assorbe pure l’umore.

Ecco Sirigu

Sono volati via quattro anni di incomprensioni, di investiture e poi di bocciature, di (s)fiducia illimitata ma sino al prossimo errore, di costruzioni dal basso e distruzioni dell’anima: e in questi 1490 giorni che ormai sanno di niente, restano appena 93 presenze e troppe panchine, dure da sopportare. Meret e il Napoli non hanno nient’altro da darsi, forse neppure da dirsi: dopo Ospina arriverà sicuramente Sirigu, ormai atteso per le visite mediche che definiranno un acquisto annunciato da un po’; poi (probabilmente) sarà l’ora di Navas, che sa giocare con i piedi e si porta appresso la gioielleria del soggiorno nella quale c’è di tutto, persino tre Champions, e così si concluderà questo travagliato rapporto, gestito con lucida approssimazione, come se fosse una questione dei dirimpettai.

Meret-Napoli, lo strappo

Meret dal Napoli è uscito presto, colpa di Lukaku verrebbe da dire, e poi è stato costretto a vivere nella diffidenza, societaria e anche ambientale, o nell’ombra di un amico-collega con personalità più spiccata, esperienza maggiore e una serenità interiore concessagli dalla comprensione. Meret è diventato un equivoco, una contraddizione, fondamentalmente un errore, perché il capitale (soprattutto) umano ne è uscito travolto e ora sta a lì a curarsi le ferite, aspettando che succeda finalmente qualcosa di nuovo. Ha il contratto che scadrà nel giugno del 2023, doveva firmare un rinnovo che è rimasto nel cassetto, sa che la porta del Napoli non è più quella di casa sua, quella che Ancelotti gli aveva spalancato prima che la sorte si mettesse immediatamente di traverso, e dunque gli toccherà decidere: firmare per un altro anno ancora, trovare un club che in prestito gli conceda la tranquillità per esprimersi; oppure no, starsene come nelle ultime quattro stagioni ad osservare silenziosamente, però stavolta dalla tribuna, e dover governare pure il conflitto d’interessi con la società. I bravi ragazzi non fanno volare gli stracci ma ormai non porgono più neanche l’altra guancia: e si sente già sbattere la porta, a pensarci bene.