Napoli, Politano si allena a parte. Ambrosino in palestra

Mattinata di lavoro per il Napoli di Luciano Spalletti, che continua la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Verona, in programma lunedì 15 agosto alle 18.30 al Bentegodi. Gli occhi sono puntati soprattutto su Matteo Politano, ancora in dubbio per la sfida con l'Hellas.

Napoli: personalizzato in campo per Politano, palestra per Ambrosino "Il gruppo dopo una fase di attivazione e lavoro tattico a campo ridotto ha svolto lavoro aerobico e partita a campo ridotto - ha riportato la nota del club campano -. Ambrosino ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Politano personalizzato in campo. Ounas e Zedadka hanno svolto l’intera seduta in gruppo".