Napoli, attrazione Kvaratskhelia: un georgiano a casa di Maradona

Se il calcio sceglie la poesia, o se la avverte sussurrata tra i vicoli perduti della propria modernità, forse c’è ancora una speranza che non resti esclusivamente una esercitazione mnemonica o, peggio ancora, fisica: però guardando la prima finta, che con il destro porta il pallone sul sinistro per disorientare il difensore; e poi osservando la seconda, lo stesso gesto ma nel senso opposto, con l’avversario che ormai è seduto per terra, si può pure cominciare a inseguire immagini del passato, senza inventarsi dualismi e paragoni improponibili. Intanto, per rimuovere equivoci, meglio evitare accostamenti: e KK stia per Khvicha Kvaratskhelia, che non può essere un K2 - non ora - per tanti ed evidenti motivi: non fa il centrale, non è gigantesco, non è neppure ancora il leader che se n’è appena andato, lasciando Napoli in un mare di lacrime. Però il giovanotto, 21 anni compiuti a febbraio, ha dentro di sé qualcosa che trascina l’immaginazione, l’avvicina un po' a Causio e un pochino a Bruno Conti e a tratti sembra di rivedere Claudio Sala, altrimenti che "poeta" sarebbe.

«Ho iniziato a giocare a 8 anni e da quel momento ho pensato solo al calcio, la cosa più importante della mia vita. Mio padre era un ottimo calciatore in Azerbaigian, ma io non ho cominciato perché lui era un calciatore, ero io a volerlo fare, a voler allenarmi. Non c'era bisogno che qualcuno mi dicesse di farlo». Gli è venuto, così, naturale, mettersi a sinistra, affondare, convergere, saltare l’uomo e anche se stesso, per andare oltre, un bel giorno in cui, quasi dal nulla, gli arrivò una telefonata di quelle che ti cambiano l’esistenza. «Ero in Nazionale per giocare delle amichevoli, il mio agente mi chiamò dicendo che c'era questa possibilità di trasferirsi in Italia, al Napoli. Erano due anni che il mio agente parlava col Napoli, una delle squadre più importanti al mondo e sono felice di essere qui». In quel macro-universo che t’assorbe, ma per intero, e che rischia di soffocarti, perché le attese e le pressioni sono gigantesche, più di quella fascia nella quale ha ondeggiato Insigne, profeta in patria a volte e altre no, certo un prestigiatore della corsia che lascia un’eredità pesante, da eludere con un dribbling o con un tunnel, con una di quelle spavalde giocate che Kvara ha spruzzato tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro e sfruttate per presentarsi a modo suo.