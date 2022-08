Napoli, seduta tattica a due giorni dal Verona: Politano in gruppo

Allenamento di antivigilia di campionato per il Napoli, che nella mattinata di sabato ha sostenuto un’intensa seduta in vista dell’inedito Ferragosto in campo che vedrà la squadra di Spalletti disputare la prima giornata alle 18.30 di lunedì sul campo del Verona.

Spalletti recupera Politano

Da segnalare come Matteo Politano abbia svolto l’intero allenamento in gruppo. L’esterno romano ha quindi ormai recuperato il risentimento muscolare subito il 3 agosto durante l'amichevole contro il Girona e dovrebbe comparire tra i convocati di Spalletti per la gara contro il Verona. Politano sembra però destinato a iniziare la partita dalla panchina, con Kvaratskhelia e Lozano favoriti per comporre il tridente titolare ai lati di Osimhen. In attesa dell’arrivo di Simeone, Politano rappresenterà una delle poche alternative offensive a disposizione di Spalletti in panchina, insieme a Adam Ounas e ad Alessio Zerbin, quest’ultimo a caccia del debutto in Serie A.