Napoli, Simeone non è partito per Verona. Fuori anche Fabian Ruiz

Luciano Spalletti aveva anticipato: “Se Simeone sta bene, parte con noi per Verona”. Ma l'attaccante non è partito per la trasferta scaligera contro i suoi ex compagni. Al momento, tra l'altro, nonostante il giocatore sia stato già anche a Castel Volturno, non è arrivata ancora l'ufficialità dell'operazione con il solito tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Napoli: ecco i convocati, manca anche Fabian Ruiz Il Cholito ieri aveva regolarmente svolto le visite mediche a Villa Stuart e per oggi è atteso il deposito del contratto in Lega calcio. L'operazione non è ancora avvenuta, non ci sarebbero però intoppi tecnici alla base di questo piccolo ritardo. Non convocare il giocatore è solo una scelta tecnica da parte dell'allenatore. Così alle 16.30, quando il pullman del Napoli si è messo in moto, a bordo mancava Simeone.