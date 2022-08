Elmas parla da leader: "Noi vecchi responsabilizzati dalle tante partenze"

Elmas e il nuovo Napoli: "I nuovi ci daranno un grande aiuto"

A dispetto della giovane età, essendo solo un classe ’99, il centrocampista macedone si affaccia alla nuova stagione come uno dei riferimenti dello spogliatoio, apprestandosi a vivere la quarta annata con la maglia del Napoli. L’ex giocatore del Fenerbahce è pronto a prendersi le proprie responsabilità: “Sono andati via grandi giocatori che erano qui da tanti anni, siamo rimasti in pochi di quelli dell'anno scorso e tutti abbiamo sentito subito nuove responsabilità, a partire dal nostro capitano Di Lorenzo, ma sono sicuro chei i nuovi ci daranno una mano”.