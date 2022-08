Napoli a valanga, i complimenti di De Laurentiis: "Prestazione meravigliosa"

È Napoli show a Verona nella prima di campionato. La squadra di Spalletti spazza via l’Hellas per 5-2, con altrettanti marcatori diversi e lampi di calcio spettacolo.

Il Napoli parte con una cinquina

Subito dopo il fischio finale dell’arbitro il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto complimentarsi su Twitter con la squadra e con Luciano Spalletti per il risultato e per l’ottima prestazione fornita dal Napoli in una prima giornata che poteva nascondere diverse insidie su un campo mai facile per gli azzurri e contro la squadra rivelazione delle ultime stagioni.