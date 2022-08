Il gesto di Kvaratskhelia dopo il gol: ecco il significato dell'esultanza

NAPOLI - Khvicha Kvaratskhelia ha subito conquistato il Napoli. Arrivato in questa sessione di mercato, segnata dagli addii di Insigne e Mertens in avanti, ha saputo mettersi subito in mostra con un gol al Bentegodi contro l'Hellas Verona, firmando il momentaneo 1-1 al 37' con uno splendido colpo di testa. Per festeggiare la rete al debutto, il georgiano classe 2001 ha scelto una particolare esultanza.