K2: Kim & Kvaratskhelia il primo capolavoro di Spalletti

In Veneto, Luciano Spalletti ha costruito il primo capolavoro della nuova stagione . L'allenatore è la prima garanzia della sua squadra, alla quale sta letteralmente cambiando i connotati , senza deflettere dall'idea di calcio che nella passata stagione gli ha fruttato il terzo posto e il ritorno in Champions League. Kvaratskhelia ha conquistato le copertine fra gol e assist che ne hanno subito confermato il talento e bravissimo è stato Giuntoli a bruciare sul tempo la concorrenza, assicurandosi il ventunenne nazionale georgiano. Tuttavia, altrettanto prezioso è stato l'esordio di Kim . L'elogio di Spalletti è stato significativo come l'accostamento al predecessore nel ruolo: "Kim? Perfetto, maestoso. In alcune circostanze addirittura simile a Koulibaly".

L'allenatore non è aduso sperticarsi pubblicamente a favore di questo o di quel suo giocatore, ma le parole spese per Lobotka che in certi frangenti gli ha ricordato Iniesta la dicono lunga su quanto e come il ventisettenne nazionale slovacco sia destinato a ricoprire un ruolo centrale nel disegno tattico napoletano. Diametralmente opposta la situazione di Fabian Ruiz, sempre più separato in casa e fulminato dalla frecciata spallettiana: "Il Napoli ha fatto vedere che sa stare in campo e sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi". Amen.