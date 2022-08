Napoli al lavoro verso il Monza: assente Ounas, personalizzato per Fabian

Prosegue senza soste la preparazione del Napoli al debutto stagionale al Maradona. Dopo il travolgente successo di Verona i giocatori di Luciano Spalletti abbracceranno per la prima volta i propri tifosi domenica alle 18.30 affrontando il Monza del fresco ex Andrea Petagna, sconfitto in casa dal Torino nella prima gara in Serie A della propria storia.

Napoli, seduta mattutina verso il Monza I giocatori azzurri erano scesi in campo già martedì, dopo il rientro da Verona, con attivazione e partitella di allenamento con la Primavera di Nicolò Frustalupi per chi non aveva giocato al Bentegodi e lavoro di scarico per i reduci della partita. Mercoledì invece la preparazione è ripresa a pieno regime, con una seduta mattutina presso l’SSC Konami Training Center, come riportato dal sito ufficiale del Napoli.