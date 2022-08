Il Napoli ha preso Ndombele: giovedì le visite mediche

Tanguy Ndombele Alvaro, in arte semplicemente Ndombele, è un nuovo centrocampista del Napoli: trattativa praticamente conclusa, siamo ai cosiddetti dettagli, per un prestito oneroso (500mila euro) e un diritto di riscatto fissato a 32,5. Il colpo di Cristiano Giuntoli arriva in anticipo sulla cessione di Fabian Ruiz al Psg, anche questo imminente, e dà ancora più spessore internazionale ad una squadra che è stata completamente rivoluzionata: Ndombele, appena tre anni fa, venne acquistato dal Tottenham per 62 milioni di euro, più dieci di bonus, che sommerse di danaro il Lione. La sua avventura con gli Spurs non è mai stata elettrizzante e l’anno scorso il francese è tornato in prestito alla casa madre. Ndombele, 25 anni, ha collezionato sette presenze con la nazionale francese. Domani dovrebbe essere a Roma per le visite mediche.