Napoli al lavoro: primo allenamento per Simeone

Novità in casa Napoli nell'allenamento odierno all'SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Per la prima volta, infatti, è sceso in campo anche Giovanni Simeone, ufficializzato questa mattina e che ha svolto differenziato per recuperare dopo alcuni giorni in cui non si era potuto allenare a causa dello slittamento del deposito del contratto in Lega calcio.

Napoli con il Monza nel mirino: lavoro di forza per la squadra Il Napoli di Spalletti prepara la seconda partita di campionato, in programma domenica alle 18.30 allo stadio Maradona contro il Monza dell'ex Petagna. Dopo la vittoria per 5-2 a Verona, c'è molta attesa tra i tifosi per la prima in casa di Osimhen e compagni. Sempre a proposito di Simeone, alla prima davanti al pubblico amico ci sarà, vedremo con che ruolo e se subito in campo.