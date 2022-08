Napoli, Spalletti perde Demme: infrazione al cuboide del piede sinistro

Allenamento in mattinata per il Napoli al centro sportivo SSC Konami Training Center di Castel Volturno. Ci si prepara all'esordio in casa, al Maradona, contro il Monza, partita in programma domenica alle 18.30. Prima del calcio d'inizio verranno presentati i tre nuovi acquisti: Raspadori, Simeone e Ndombele. Lo stadio sarà pieno dopo tanto tempo.