Napoli, lo stadio Maradona ora diventa un amico

NAPOLI - Esserci per non dover correre il rischio di rimpiangerla. La sfida col Monza è diventata molto più di una semplice partita dopo i cinque gol all’Hellas e dopo gli ultimi colpi di un mercato che s’è acceso in questa settimana con gli arrivi di Simeone, Ndombele e Raspadori. La prevendita che andava a rilento ha subito una improvvisa accelerata negli ultimi giorni, in poco tempo sono andati a ruba i biglietti di Curve e Distinti, la previsione per oggi è di circa quarantamila presenze ma è una indicazione relativa, forse presto anacronistica, perché a due giorni dalla partita - e con la società che ha aperto anche gli anelli inferiori dei due settori sold out - la caccia al biglietto potrebbe incrementarsi e al Maradona si potrà addirittura sfiorare il pienone.

L’entusiasmo del popolo azzurro Non era stata calorosa la risposta del pubblico nei primi giorni di prevendita per l’esordio previsto domani alle ore 18.30 contro il Monza. Aveva seguito il flusso degli abbonamenti con dati non troppo entusiasmanti all’inizio e ora decisamente più interessanti. È successo tutto tra martedì e mercoledì dopo la vittoria contro il Verona e con i rumors poi diventati conferme per la chiusura delle operazioni Ndombele e Raspadori. In città è esploso l’entusiasmo e in poco tempo sono andati a ruba gli anelli superiori di Curve e Distinti. Per questo la società ha fatto partire da poche ore la prevendita anche per i settori inferiori con richiesta altissima al pari delle Tribune: Posillipo e Nisida quasi esaurite. In crescita anche il flusso degli abbonamenti che dall’8 agosto sono aperti a tutti i tifosi dopo la prelazione per i vecchi fedelissimi. Napoli, ecco quanto è costata la rivoluzione in attacco